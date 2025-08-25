Marmara Adası'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki makilik alandan ormanlık alana yayılan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki makilikten ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Marmara Adası'ndaki Yeni Mahalle'nin üst kısmında bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alana doğru yayılan alevlere Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri karadan müdahale etti.

Gemiler vasıtasıyla Avşa Adası ile Erdek'ten de Marmara Adası'na su tankeri ve itfaiye aracının getirildiği yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Murat Ünlü - Güncel
