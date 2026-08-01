Marmara Adası’nda orman yangını

VALİ USTAOĞLU: KAYNAKTAN ÇIKAN KIVILCIMDAN BAŞLADI, 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Balıkesir'in Marmara ilçesi Topağaç Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını 2,5 saat sonra kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına; 5 uçak, 2 helikopter, 2 arazöz, 4 itfaiye aracı, 4 su tankeri, 3 kepçe, 6 loder, 6 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 70 personel ile müdahale edildiğini belirtti. Yangına bir evin bahçesinde yapılan kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımın neden olduğunu kaydeden Ustaoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Marmara ilçemiz Topağaç Mahallesi kırsalında saat 12.00 sıralarında başlayan yangın Allah'a şükür büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, yangının, S.Y. isimli şahsın evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, ilgili şahıs Marmara İlçe Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştır."

Mehmet BAKİ/MARMARA (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı