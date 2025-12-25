Haberler

Mobilya mağazasındaki yangında bina sakinleri dumandan etkilendi

Balıkesir'in Marmara Adası'nda bir apartmanın alt katındaki mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen çok sayıda bina sakini hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Hürriyet Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katındaki mobilya mağazasında çıktı. Mağazadaki elektrik panosu bölümünden yayılan dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen çok sayıda bina sakini sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Süleyman İlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İş yerinde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

