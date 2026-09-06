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Marmara'da Ev Yangını Söndürüldü

Marmara'da Ev Yangını Söndürüldü
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Balıkesir'in Marmara ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi Şimşir Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 araç ve 6 personelle itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Marmara Belediyesi'ne ve özel sektöre ait su tankerleri de destek verdi.

Evin çatı bölümüne sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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