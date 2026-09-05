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Marmara Adası'nda Makine Arızası: Ham Petrol Yüklü Tanker Tekirdağ'a Çekildi

Marmara Adası'nda Makine Arızası: Ham Petrol Yüklü Tanker Tekirdağ'a Çekildi
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Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan Rus bayraklı ham petrol yüklü tanker, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle Tekirdağ Demir Sahası'na çekilerek emniyete alındı.

Makine arızası nedeniyle Marmara Adası açıklarında sürüklenen ham petrol yüklü tanker, Tekirdağ Demir Sahası'na çekildi.

Rusya bayraklı, 243 metre uzunluğunda ve 96 bin 544 ton ham petrol yüklü tanker, Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinden yardım talebinde bulunulması üzerine, "Nene Hatun" acil müdahale gemisi ile "Kurtarma-16" römorkörü bölgeye sevk edildi.

Tekirdağ kıyılarına doğru sürüklenen tanker, ekiplerin müdahalesiyle yedeklenerek emniyete alındı.

Tanker, Kıyı Emniyeti ekiplerince Tekirdağ Demir Sahası'na çekilerek demirletildi.

Kaynak: AA
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