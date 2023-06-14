Marketten sigara ve para çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir marketten sigara ve para çalan hırsız, jandarma devriyesi tarafından kıskıvrak yakalandı.

Marketten sigara ve para çalan hırsız kamerada

Market hırsızı jandarma devriyesinden kaçamadı

MANİSA - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir marketten sigara ve para çalan hırsız, jandarma devriyesi tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. isimli hırsızlık şüphelisi şahıs, N.H'ye ait markete kimse fark etmeden girerek, dükkandan 12 paket sigara, 1 adet 75 cl şarap ve 230 TL para çaldı. Marketine giren N.H, hırsızlık olayını fark etmesi üzerine hemen durumu Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar ve kamera incelemesi sonucunda Y.Ş. isimli şahsın marketten içeri girerek, kasadan para ve tekel ürünü malzemeleri alarak kaçtığı tespit edildi. Şüpheli şahıs, olaya hemen müdahale eden jandarma devriyesi tarafından çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı.

Y.Ş'den alınan malzemeler esnafa teslim edilirken, şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.