CHP'den etiket hamlesi! Marketteki QR kodu okutan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosu ile karşılaştı

Mahir Akkoyun tarafından tasarlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı çıkartmaların marketlerdeki ürünlerin üzerine asılmasının ardından bir hamle de CHP Gençlik Kolları'ndan geldi. Market raflarına yerleştirilen ''Fiyatlandırma hakkında detaylı bilgi için QR kodu okutun" yazılı QR kodu okutan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim" dediği video ile karşılaştı.

"mahirgra" rumuzlu Mahir Akkoyun tarafından tasarlanıp Twitter'da paylaşılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı çıkartmalar Türkiye'nin gündemine oturdu. Çıkartmaların market raflarında ürünlerin üzerine yerleştirilmesi sosyal medyada büyük ses getirirken, CHP Gençlik Kolları dikkat çeken bir harekete imza attı.

QR KODU OKUTUNCA ERDOĞAN'IN VİDEOSU ÇIKTI

CHP Gençlik Kolları tarafından market raflarındaki fiyat etiketlerinin hemen yanına QR kodlar yapıştırıldı. Söz konusu kodun üstünde ''Fiyatlandırma hakkında detaylı bilgi için QR kodu okutun' yazısı yer aldı. Cep telefonu ile QR kodu okutan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben" dediği video ile karşılaştı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaların hazırlanarak dağıtıldığı, bu çıkartmaların bazı marketlere ve halkın yoğun bulunduğu yerlere yapıştırıldığı tespit edilmişti. Çıkartmaları tasarladığı ve dağıttığı tespit edilen "mahirgra" rumuzlu Twitter hesabının sahibi Mahir Akkoyun İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"HAKARET ETME KASTIM YOK"

Akkoyun'un savcılığa verdiği ifadede, herhangi bir hakaret kastı bulunmadığı, çıkartmaları marketlere kendisinin yapıştırmadığını söylediği öğrenilmişti. Akkoyun ifadesinde şunları söylemişti: "Ben bu tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur.