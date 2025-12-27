Market Alışverişine Giden 2 Kardeş Evde Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti

1) ANNELERİ MARKETE GİDEN 2 KARDEŞ, EVDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

MERSİN'in Silifke ilçesinde anneleri markete giden Poyraz T. (7) ile Ayaz T. (1) kardeşler, evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Mukaddem Mahallesi 220 Sokak'taki tek katlı evde bugün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Baba H.T.'nin işte, annen A.T.'nin de markete alışverişe gittiği sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. 300 metre uzaklıktaki marketten dönünce yangını fark eden A.T.'nin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahallelinin de yardımlarıyla yangın söndürülürken, bu sırada evde olan Poyraz T. ile kardeşi Ayaz T.'nin cansız bedenleri bulundu. Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.