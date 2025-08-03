Market Kavgası: Kadın Kasiyer ve Erkek Müşteri Arasında Tartışma

Market Kavgası: Kadın Kasiyer ve Erkek Müşteri Arasında Tartışma
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Fatih'te bir zincir markette, kasiyer ve müşteri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kasiyerin bir ürünü fırlatması sonrası müşteri saldırdı. Olay, marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

FATİH'te zincir markette kadın kasiyer ile erkek müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışmada kasiyerin, kasadaki ürünü müşteriye fırlatması üzerine, müşteri kasiyere saldırarak yumrukladı. Sırada bekleyen diğer müşterilerin ayırdığı kavga, marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay 1 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında bir zincir marketin Akşemsettin Mahallesi'ndeki şubesinde meydana geldi. Alışverişin ardından kasaya gelen müşteri ile kasiyer arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmada, kasiyerin kasadaki bir ürünü müşteriye fırlatması üzerine, müşteri kasiyere saldırarak yumruk attı. Kavga, sırada bekleyen diğer müşteriler tarafından ayrıldı. Yaşanan olay, marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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