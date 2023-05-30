Market çalışanı 13 yaşındaki kızı taciz etti

Tekirdağ'da bir markette çalışan Alper D., kasada işlem yaptığı sırada 13 yaşındaki kız çocuğuna elle tacizde bulundu. Olayın güvenlik kamerasına yansıması üzerine polis, daha önce de sarkıntılıktan tutuklanan Alper D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

TEKİRDAĞ'da, Alper D., markette aldığı ürünleri kasadan geçirdiği sırada 13 yaşındaki kızı, elle taciz etti. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olaydan sonra, daha önce de sarkıntılıktan tutuklandığı belirlenen Alper D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi'nde, geçen cuma günü, markete giden kız çocuğu, alışveriş yapıp kasadan ürünleri geçirdiği sırada, arkasından gelen Alper D. elle tacizde bulundu. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre, marketten çıkan kızı takip eden Alper D. evine giderken girdiği apartmanın asansöründe kucaklamaya çalıştı. Alper D.'nin tacizinden kurtulan kız, eve gidip durumu ailesine anlattı. Ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, marketin de aralarında bulunduğu çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.