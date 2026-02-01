Haberler

Batı Medyası: "Abd'nin Irak Özel Temsilcisi Savaya Görevden Alındı; Yerine ABD Ankara Büyükelçisi Barrack'ın Geçmesi Bekleniyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Irak Özel Temsilcisi olarak atanan Mark Savaya'nın görevden alındığı iddia edildi. Yerine ABD Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack'ın atanması bekleniyor. Savaya'nın görevine son verilmesinin sebepleri arasında önemli olayları 'yanlış yönetmesi' gösteriliyor.

(ANKARA) - Batı medyası, ekim ayında Irak Özel Temsilcisi olarak atanan Mark Savaya'nın görevden alındığını ve yerini, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ın devralmasının beklendiğini ileri sürdü.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ekim ayında Irak Özel Temsilcisi olarak atanan Mark Savaya, görevden alındı.

Irak asıllı Hristiyan bir Amerikalı girişimci olan Savaya, Trump'ın 2024 başkanlık seçimleri sırasında, Detroit'te ve ülke genelinde Arap ve Müslüman seçmenin oyunu kazanmak için yoğun kampanya yürütmesinin ardından üst düzey görevlere atadığı az sayıdaki Arap Amerikalıdan biriydi. Savaya'nın ayrılışını neyin tetiklediği ya da yerine bir atama yapılıp yapılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Batı medyasına konuşan kaynaklardan biri, Savaya'nın kilit bazı durumları "yanlış yönetmesine" işaret etti. Buna, eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin ülkenin bir sonraki başbakanı olarak aday gösterilmesini engelleyememesinin de dahil olduğunu kaydetti. Trump, Bağdat'ı bu adıma karşı açıkça uyarmıştı.

Kaynak ve üst düzey bir Iraklı yetkiliye göre, bu hafta başında Erbil'e giderek Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile görüşen Barrack'ın, Dışişleri Bakanlığı'nın Irak dosyasını devralmasının beklendiği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var