Eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi Greene, Trump'ın "MAGA" hareketini hedef aldı

ABD'de Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden eski Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, Başkan Donald Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" (MAGA) mottosunun "halk için büyük bir yalan" olduğunu savundu.

Bir dönem ABD Başkanı Trump'ın en önemli destekçilerinden ve MAGA'nın önemli isimlerinden Greene, radyo sunucusu Kim Iverson'ın programına katıldı.

Trump'a yönelik eleştirilerini sürdüren Greene, MAGA'nın halkın kendisinden çok siyasi elitlere ve zenginlere hizmet ettiğini savunarak, "İnsanlar artık bunun bir yalan olduğunu fark etmeye başladılar. MAGA, halk için büyük bir yalandı. MAGA'nın bu yönetimde gerçekte hizmet ettiği kişiler, sadece büyük bağışçılarıdır." ifadelerini kullandı.

Amerikan siyaset sisteminde büyük bağışçıların çok önemli roller oynadığına değinen eski Kongre üyesi, Trump yönetiminin mevcut icraatlarının çoğunda bu kişilerin ve şirketlerin izlerini görmenin mümkün olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ı, özellikle dış politika ve fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları konusunda eleştiren Georgia eyaleti eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi Greene, ülkedeki fiyatların artışına işaret etmişti.

Bunun üzerine Trump, Greene'in karşı tarafa hizmet eden bir "hain" olduğunu savunarak kendisine yönelik desteğini geri çektiğini açıklamıştı.

Greene, Trump'ın kendisini hedef gösterdiğini savunarak birçok tehdit aldığını belirtmiş ve 5 Ocak 2026 itibarıyla Kongredeki görevinden istifa etmişti.