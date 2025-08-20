Marjorie Taylor Greene'den Gazze ve Çocuk İstismarı Üzerine Sert Eleştiriler

NEW ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, ABD'nin Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerinin verilmesini durdurmasını ve İsrailli bir yetkilinin Las Vegas'ta çocuk istismarı suçlamasıyla yakalandıktan sonra serbest bırakılmasını eleştirdi.

Greene, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın son dönemde çocuklarla ilgili aldığı iki kararına dikkat çeken Greene, bunlardan birinin Gazzeli yaralı çocukları kapsayan ziyaretçi vizelerinin durdurulması, diğerinin de Las Vegas'ta çocuk istismarı suçlamasından yakalandıktan sonra ülkesine dönmesine izin verilen İsrailli yetkili Tom Artiom Alexandrovich'in serbest bırakılması olduğunu belirtti.

Greene, "Biz, savaş mağduru çocukların hayat kurtarıcı ameliyatlar için buraya gelmelerine izin veren ve kolluk kuvvetlerimizin yakaladığı yabancı bir çocuk seks avcısını asla serbest bırakmayan bir Amerika olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ancak söz konusu savaş mağduru çocukların Gazze'den ve yabancı çocuk istismarcısının da İsrailli yetkili olmasının işi değiştirdiğine vurgu yapan Greene, " ( İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Siber Güvenlik Direktörü'nü geri getirip yasalar çerçevesinde sonuna kadar yargılamak ve aynı zamanda vücutları parçalanan Filistinli çocukların Amerika'da ameliyat olmasına izin vermek antisemitik mi olur?" dedi.

"Amerika'nın kalbi ne zaman bu kadar katılaştı" diyen Greene, "Ameliyata ihtiyacı olanlar İsrailli çocuklar olsaydı, ameliyata izin vermez miydik? ya da başka bir ülkeden savaş mağduru çocuklar?" ifadelerini kullandı.

Alexandrovich'in İsrail'e dönmesine izin verilmesini de eleştiren Greene, "Amerika ne zaman ve nasıl İsrail'e bu kadar bağımlı hale geldi ki gözaltına alındıktan hemen sonra yüzde 100 delillerle dolu bir davada bir çocuk cinsel avcısını serbest bırakıp, İsrail'e geri dönmesine izin verdik?" değerlendirmesinde bulundu.

Greene, söz konusu çocuk cinsel istismarcısının Meksikalı, Çinli ya da başka bir ülkeden olması halinde bırakılmayacağının altını çizdi.

38 yaşındaki Tom Artıom Alexandrovich, Las Vegas'ta bir çocuğu bilgisayarla cinsel eylemlere ikna etmekle suçlanarak gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılarak ülkesine geri dönmesine izin verilmişti.

İsrail hükümetine ait bir internet sitesinde yer alan paylaşımda, Aleksandroviç'in İsrail Ulusal Siber Müdürlüğü'nde Teknolojik Savunma Bölümü Başkanı olarak çalıştığına dikkat çekilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Alexandrovich'in Las Vegas'ta bir çocuk ile cinsel ilişkiye girme suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldığının farkında olduklarını ancak mahkeme günü beklenirken eyalet hakimi tarafından serbest bırakıldığını ve buna ABD hükümetinin müdahale ettiği yönündeki tüm iddiaların asılsız olduğunu öne sürmüştü.

-Gazzeli yaralı çocukları kapsayan ziyaretçi vizelerinin durdurulması

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerinin verilmesinin durdurulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, "Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken, Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz." ifadesine yer verilmişti.