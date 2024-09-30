Marine Le Pen ve 26 Partili, AB Fonları Zimmeti İddiasıyla Yargılanıyor

Fransız aşırı sağının önde gelen isimlerinden Marine Le Pen ve partisi Ulusal Birlik'ten (RN) 26 kişinin, Avrupa Birliği'ne (AB) ait fonları zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla yargılandıkları davanın görülmesine Paris'te başlandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesinde görülen davada eski adı Ulusal Cephe (FN) olan aşırı sağcı partinin önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch gibi isimlerin aralarında bulunduğu 27 partili, AB fonlarını kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Duruşma öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Marine Le Pen, "adalete güvendiğini" belirterek, "Argümanlarımızı sunmak için buradayım." dedi.

Le Pen, kendisi ve parti üyelerine yöneltilen suçlamalara karşılık "hiçbir kuralı ihlal etmediklerini" savundu.

RN Sözcüsü Laurent Jacobelli de basına yaptığı değerlendirmede "AB fonlarını zimmete geçirmeye yönelik bir sistemin olmadığını kanıtlayacaklarını" belirtti.

2004-2016 döneminde partiyi finanse etmek için Avrupa Parlamentosu (AP) fonlarını kullanmakla suçlanan aşırı sağcı siyasetçilerin yargılandığı davanın kasım sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Aşırı sağcı siyasetçiler, suçlu bulunmaları halinde 5 yıl boyunca seçilme hakları ellerinden alınabilir, ayrıca 1 milyon avro para cezası ve 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Davanın seyri, daha önce 2027 cumhurbaşkanı seçimleri için aday olacağını bildiren Le Pen'in adaylık sürecini etkileyebilir.

Le Pen 2012, 2017 ve 2022'deki cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmuş ve 2027'deki seçimler için de adaylığını duyurmuştu.

Olay

Le Pen'in AP milletvekilli olduğu dönemde iki kişiye hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla FN Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturduğu iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen de dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

Ulusal Cephe (FN) Partisi, 2018'de isim değiştirerek Ulusal Birlik (RN) Partisi olmuştu.