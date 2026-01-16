Haberler

Venezuelalı muhalif lider Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Beyaz Saray'da Trump'a sunduğunu açıkladı

Güncelleme:
Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede kendisine verilen Nobel Barış Ödülü'nü sundu. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada bu jestin karşılıklı saygıya dayalı olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, kendisine verilen Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sunduğunu söyledi.

Venezuelalı muhalif lider Machado, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Machado, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sunduğunu dile getirdi, ancak Trump'ın ödülü kabul edip etmediği konusunda herhangi bir yorum yapmadı.

Trump'tan açıklama

Trump, Machado ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalif lider ile çok iyi bir görüşme yaptığını belirtti.

Trump, Machado'nun kendisine Nobel Barış Ödülü'nü sunduğunu ifade ederek, bunun karşılıklı saygıya dayalı "çok güzel bir jest" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar halk arasında saygınlığının ve gücünün olmadığı" savunmuş ve bu sebeple mevcut Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti ile çalışacaklarını belirtmişti.

