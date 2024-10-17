Marella Discovery Kruvaziyeri Alanya'ya Geldi
Bahama bayraklı 'Marella Discovery' adlı kruvaziyer, Alanya Limanı'na yanaşarak 1772 yolcusu ile bölgeyi ziyaret etti. Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Alanya'daki ören yerlerini gezerken alışveriş yaptı ve restoranlarda vakit geçirdi.
Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Limasol'dan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.
Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1772 yolcu ve 745 personel bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.
"Marella Discovery", akşam saatlerinde Rodos Adası'na hareket edecek.