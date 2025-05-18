Marella Discovery 2 Kruvaziyeri Bodrum'a Demir Attı

Marella Discovery 2 Kruvaziyeri Bodrum'a Demir Attı
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Bahamalar bayraklı 'Marella Discovery 2' kruvaziyeri, 1789 yolcusuyla Bodrum Limanı'na gelerek tarihi yerleri ziyaret etmek üzere yolcularını indirdi.

Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1789 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Santorini Limanı'ndan sonra rotasını Muğla'ya çeviren 264 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na demirledi. Gemide, çoğu İngiliz 1789 yolcu ile 726 personel bulunduğu belirtildi.

Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, çarşıyı gezdi, Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Mindos Kapısı gibi tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

"Marella Discovery 2", bir sonraki durağı Heraklion Limanı'na gitmek üzere akşam saatlerinde demir alacak.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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