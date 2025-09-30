Marella Discovery 2 Kruvaziyeri Alanya'ya 1697 Turist Getirdi

Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesine Bahamalar bayraklı Marella Discovery 2 kruvaziyeri ile gelen 1697 turist, ilçenin turistik ve tarihi yerlerini gezdi. Gemideki yolcular alışveriş yaparak bölgeden keyif aldılar.

Antalya'nın Alanya ilçesini, Bahamalar bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery 2" ile gelen 1697 turist ziyaret etti.

Marmaris'ten demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide çoğu İngiliz 1697 yolcu ile 735 personel bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ilçenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

Gemi, akşam Limasol'a hareket edecek.

