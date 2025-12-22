Haberler

Mardinli gazi, şehit silah arkadaşları için mevlit okuttu

IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde metan gazı zehirlenmesi sonucu gazi olan Mardinli Uzman Çavuş Ferdi Özkoçoğlu, olayda şehit düşen 12 silah arkadaşı için mevlit okuttu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 6 Temmuz'da yaşanan metan gazı zehirlenmesi sonucu gazi olan Uzman Çavuş Ferdi Özkoçoğlu, olayda şehit düşen 12 silah arkadaşı için Yeşilli ilçesi İlvaniye Camii'nde mevlit okuttu. Programa 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır ile kamu kurum amirleri, şehit ve gazi aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'ONLARIN AZİZ HATIRALARI TÜRK MİLLETİNİN GÖNLÜNDE DAİMA YAŞAYACAK'

Gazi Ferdi Özkoçoğlu, programda yaptığı konuşmasında şehitlerin fedakarlıklarının unutulmayacağını ifade ederek, "Pençe-Kilit Harekatı kapsamında, görevim esnasında yaralanarak gazi oldum. Bu kutsal görev sırasında 12 kahraman silah arkadaşımızı şehit verdik. Şehitlerimiz, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için canlarını tereddüt etmeden feda ettiler. Onların aziz hatıraları Türk milletinin gönlünde daima yaşayacaktır. Biz hayatta kalan gaziler olarak şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya, devletimizin ve milletimizin emrinde dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu fedakarlık ne unutulur ne de unutturulur. Bugün aziz şehitlerimizin ruhları için Mevlid-i Şerif okuttuk. Başta şehitlerimiz olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Programa katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Program, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
