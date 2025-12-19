Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Nusaybin ilçesini ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Nusaybin ilçesinde düzenlenen İstişare Toplantısında, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Akkoyun, dile getirilen konuların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlar ile daire başkanlarına talimat verdi.

Toplantıya, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, kurum amirleri ve Mardin Büyükşehir Belediyesi daire başkanları katıldı.

Akkoyun, ardından Nusaybin Çamurlu Kamp Şefliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

TPAO Batman Bölge Üretim Müdürü Mehmet Tahir Ergin, yapılan çalışmalar hakkında Akkoyun'a bilgi verdi.

Vali Akkoyun, Nusaybin Şehit Jandarma Yüzbaşı Beşir Bayraktar Hudut Karakolu'nu da ziyaret ederek, Mehmetçiklerle bir araya geldi, 4. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Emrah Köroğlu'ndan bilgi aldı.