Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, LGS'de 500 Puan Alan Öğrencileri Ağırladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alarak başarı gösteren öğrencileri kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, öğrenciler Yusuf Efe Tatar, Yusuf Mirza Kaçan, Teslime Ceylin Alben ve İlayda Kızılkaya'yı makamında ağırladı.

Başarılarından dolayı öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini kutlayan Akkoyun, öğrencilere eğitim hayatlarında üstün başarılar diledi.

Vali Akkoyun, elde edilen derecelerin Mardin'in eğitim alanındaki gelişimine güç kattığını ifade etti.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ve Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan da yer aldı.