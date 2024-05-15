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Mardin Valisi Savur ilçesini ziyaret etti

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Savur ilçesini ziyaret ederek Kaymakamlık ve Belediye Başkanı ile görüştü.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Savur ilçesini ziyaret etti.

Savur Kaymakamlığını ziyaret eden Akkoyun, Kaymakam Fatih Çevik'ten yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi'yi de ziyaret eden Akkoyun, tarihi çarşıda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Akkoyun'a, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hidayet Koç ve İlçe Emniyet Amir Vekili Yasin Coşkun da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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