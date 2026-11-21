Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 21 Kasım Mardin'in Onur Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında, 21 Kasım'ın Mardinli vatandaşların birlik ve beraberlik ruhu içerisinde çelikten iradelerini tüm cihana gösterdikleri gün olduğunu belirtti.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"107 sene önce aziz milletimizin verdiği şanlı kurtuluş mücadelesinde Mardinli hemşehrilerimiz istiklalimize ve istikbalimize kastetmek isteyenlere karşı cesaretle, kararlılıkla ve fedakarlıkla mücadele ederek Mardin'imizi kuşatma girişimini bertaraf etmiştir. Mardin'imiz, bu zor günlerde vatan sevgisinin her şeyden yüce olduğunu tüm cihana göstererek takdire şayan kahramanlık örneği sergilemiştir. Huzurun, kardeşliğin ve medeniyetlerin şehri Mardin'imiz, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Mardin'imizin Onur Günü'nün 107'nci yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: AA