Haberler

Mardin Valisi Akkoyun Mazıdağı'nda iftar programına katıldı

Mardin Valisi Akkoyun Mazıdağı'nda iftar programına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mazıdağı ilçesinde iftar programına katıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mazıdağı ilçesinde iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir düğün salonunda düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının rahmet, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olduğunu belirtti.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Yüzyıllar bu topraklarda atalarımız, dedelerimiz barış ve huzur içerisinde yan yana komşuluk, esnaflık, yarenlik yaptılar. Mardin'de, Mazıdağı'nda ve tüm ilçelerimizde birliğin, beraberliğin, kardeşliğin nasıl olduğunu tüm dünyaya gösteriyorsunuz. Bu topraklarda ebediyen bu kardeşliğin sürmesi için barışın daha kalıcı ve güçlü hale gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Ramazan ayını da bu kardeşliğimizi güçlendirmek adına bir fırsat olarak görelim. Her zaman devletimizin, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin yanında oldunuz, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Akkoyun, bütün vatandaşların ramazan ayını kutladı.

Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı da burada bir konuşma yaptı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, AK Parti İl Başkan Vekili İbrahim Andiç, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı

Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak

Yasak aşka 'yeşil' kıyak
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Otomotiv devinden bomba hamle! Yeni model Türkiye'de üretilecek

Otomotiv devinden bomba hamle! Yeni model Türkiye'de üretilecek
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi

Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi
Okan Buruk'u İtalya'da bekleyen taraftarlardan bomba tezahürat

Araçtan iner inmez başladılar! Ünlü isme İtalya'da bomba tezahürat

Otomotiv devinden bomba hamle! Yeni model Türkiye'de üretilecek

Otomotiv devinden bomba hamle! Yeni model Türkiye'de üretilecek
90 dakika sonra Galatasaray'ın kasasına çuvalla para girecek

Galatasaray'a çılgın gelir! Bu gece kasa ağzına kadar dolabilir

Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara

Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara