Mardin Valisi Akkoyun Mazıdağı'nda iftar programına katıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mazıdağı ilçesinde iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir düğün salonunda düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının rahmet, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olduğunu belirtti.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Yüzyıllar bu topraklarda atalarımız, dedelerimiz barış ve huzur içerisinde yan yana komşuluk, esnaflık, yarenlik yaptılar. Mardin'de, Mazıdağı'nda ve tüm ilçelerimizde birliğin, beraberliğin, kardeşliğin nasıl olduğunu tüm dünyaya gösteriyorsunuz. Bu topraklarda ebediyen bu kardeşliğin sürmesi için barışın daha kalıcı ve güçlü hale gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Ramazan ayını da bu kardeşliğimizi güçlendirmek adına bir fırsat olarak görelim. Her zaman devletimizin, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin yanında oldunuz, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Akkoyun, bütün vatandaşların ramazan ayını kutladı.

Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı da burada bir konuşma yaptı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, AK Parti İl Başkan Vekili İbrahim Andiç, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.