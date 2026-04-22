Haberler

Mardin Valisi Akkoyun, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Şehit İlhan Varank İlkokulu öğrencisi Ela Naz Bodur ve öğretmenlerini makamında ağırladı.

Valilik koltuğuna oturan Bodur, kamu kurum ve kuruluşları amirlerine kentle ilgili talimatlar verdi.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Okul Müdürü Mahbiye Karasu ve Öğretmen Helen Roza Aba da yer aldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
