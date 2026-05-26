Vali Akkoyun'dan Kurban Bayramı mesajı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında, iyiliklerin, güzelliklerin, sevinçlerin ve yardımlaşmanın doruk noktasına ulaştığı mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

İnsanları ortak bir ruhta birleştiren Kurban Bayramı'nı karşılamanın huzuru, heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Akkoyun, "Bayramlar, yüreklerin hoşgörü ile dolduğu, kırgınlıkların ve küskünlüklerin sona erdiği muhabbet duygularının samimiyetle ve kucaklaşmayla pekiştiği özel günlerdir. Bayramların bize hissettirdiği coşku ve heyecan ile kalplerimizin daha da yakınlaşacağına, birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın ve kardeşliğimizin daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Akkoyun, Gazze'de ve tüm mazlum coğrafyalarda yaşanan acıları yüreklerinde hissettiklerini, barış ve huzurun hakim olması için dua ettiklerini kaydetti.

Allah'a yakınlaşmanın nişanesi olan kurbanların ve hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklarda olan hacıların hac ibadetlerinin ve dualarının kabul olmasını dileyen Akkoyun, şöyle devam etti:

"Bayram tatili dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını, yorgun olduklarında araç kullanmamalarını ve seyahat sırasında dikkatli olmalarını istirham ediyorum. Sağlıklı ve huzurlu yolculuklar diliyorum. Kurban Bayramı vesilesi ile bizlere bu topraklarda nice bayramlar yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyorum. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun."