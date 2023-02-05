Mardin Valiliğinden bir kişinin polislerce darbedildiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Mardin Valiliği, sosyal medyada görüntüleri yer alan bazı polis memurlarının karıştığı olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Mardin Valiliği, sosyal medyada görüntüleri yer alan bazı polis memurlarının karıştığı olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya ve basın kuruluşları hesaplarında Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesinde bazı polis memurlarının karıştığı olay hakkında yayınlanan video görüntüsü ile ilgili olarak; Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.