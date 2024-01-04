Mardin Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi Kapasitesini Artırıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, bakımı ve tedavisi için kapasitesini artırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2011'de kurulan Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi, her geçen gün personel ve alan kapasitesini artırarak hizmet vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda, merkezde 8'i veteriner hekim, 5'i tekniker, 16'sı hayvan bakıcısı olmak üzere toplam 50 personel can dostların bakımını yapıyor.

2023 yılı içerisinde başlatılan kediler için doğal yaşam alanı, post-op binası ve hayvan hastanesinin hizmet ve kapasitesinin artırılması için ise çalışmalar devam ediyor.

7 gün 24 saat ihbar ekibi ile hizmet veren merkezde 2023 yılı içerisinde toplama, kısırlaştırma, sahiplendirme, doğaya salım ve ameliyat gibi operasyonlar olmak üzere toplam 4 bin 350 faaliyet gerçekleştirildi, 8 ton kuru mama ve 5 bin paket yaş mama dağıtımı gerçekleştirildi.

Yapımına başlanılan alanların tamamlanması ile Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'nin daha kapsamlı hizmet vermesi sağlanacak.