Mardin Savur'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mardin'in Savur ilçesinde Evkuran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Mardin'in Savur ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Evkuran Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel