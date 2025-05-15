Mardin Savur'da Dolu ve Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Mardin'in Savur ilçesinde dolu yağışı ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan dolu yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

Sürücüler trafikte ilerlemekte, yayalar ise yürümekte güçlük çekti.