Mardin Savur'da Dolu ve Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Mardin'in Savur ilçesinde meydana gelen dolu yağışı ardından gelen sağanak, caddelerde su birikintilerine neden oldu ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Sürücüler ve yayalar zorluklarla karşılaştı.
Mardin'in Savur ilçesinde dolu yağışı ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan dolu yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.
Sürücüler trafikte ilerlemekte, yayalar ise yürümekte güçlük çekti.
Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel