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Mardin Sağlık Müdürü Yavuz'dan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Orhan'a ziyaret

Mardin Sağlık Müdürü Yavuz'dan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Orhan'a ziyaret
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Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Doç. Dr. Özhan Orhan'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Doç. Dr. Özhan Orhan'ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Yavuz, Başhekim Doç. Dr. Orhan'ı ziyaret ederek, görevinin hayırlı olsmasını diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, Orhan'ın bilgi ve tecrübesiyle hastanenin sağlık hizmetlerine önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin daha da güçlenmesi, hasta memnuniyetinin artırılması ve sağlık alanındaki başarılarımızın sürdürülebilir kılınması adına birlikte uyum içerisinde çalışacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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