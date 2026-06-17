Haberler

Mardin Olgunlaşma Enstitüsünden Şırnak'a ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Olgunlaşma Enstitüsü, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yerel motifler, geleneksel dokuma ve kültürel miras unsurlarını inceledi. Elde edilen veriler, tasarım ürünlerine aktarılacak.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsü yetkilileri, proje, araştırma ve kültürel miras çalışmaları kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde yerel motifler, geleneksel dokuma kültürü, kök boyama uygulamaları, el emeği ürünler ile bölgeye ait somut ve somut olmayan kültürel miras unsurları incelendi.

Saha çalışmalarıyla elde edilen bilgi, gözlem ve görsel kayıtların yerel motiflerin tespiti, geleneksel üretim tekniklerinin belgelenmesi ve kültürel mirasın tasarım ürünlerine aktarılması süreçlerinde kullanılacak.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Türkiye güzeli Aslı Sümen yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Kayıp Türkiye güzeli yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
Masayı boş gören esnaf gözlerine inanamadı! 8 bin liralık hesapla sırra kadem bastılar

Yediler, içtiler, arkalarına bakmadan kaçtılar
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı

Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı

Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı