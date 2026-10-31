Mardin Nusaybin'de tır, SUV ve otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Mardin Nusaybin'de tır, SUV ve otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır, SUV tipi araç ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Nusaybin-Artuklu kara yolunun kırsal Çölova Mahallesi mevkisinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen tır, SUV tipi araç ile 47 AFJ 629 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan A.Ö. (34), H.Ö. (33), Y.B.Ö. (1), C.T. (24) ve A.B. (24) yaralandı.
Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA