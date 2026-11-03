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Mardin Nusaybin'de otomobil işçiye çarptı, işçi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, otomobilin yol çalışmasında görevli işçiye ve park halindeki kamyonete çarptığı kazada işçi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, otomobilin yol çalışmasında görevli işçiye ve park halindeki kamyonete çarptığı kazada, işçi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

A.C.K. (57) yönetimindeki 06 HS 747 plakalı otomobil, Akçatarla Mahallesi İpekyolu'nda taşeron firmanın yürüttüğü yol bakım ve onarım çalışmasında görevli Afif Arasal'a (35), ardından yol kenarında park halindeki firmaya ait kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arasal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile N.Ş. (57) ve Y.Ö. (43) Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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