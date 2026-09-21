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Mardin Nusaybin'de motosikleti sürükleyerek çalan şüpheli kamerada görüntülendi

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Mardin Nusaybin'de motosikleti sürükleyerek çalan şüpheli kamerada görüntülendi
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Mardin Nusaybin'de bir apartmanın girişinde park halindeki motosiklet, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından sürüklenerek çalındı. Olay anları kameraya yansıdı, motosikletin sahibi görüntülerle emniyete gidip şikayetçi oldu ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir şüpheli, apartman girişinde park halindeki motosikleti sürükleyerek çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Azizler Sokak'taki bir apartmanın girişinde meydana geldi. M.P.'ye ait olan 33 DRP 45 plakalı motosiklet, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından sürüklenerek bina girişinden çalındı. Sabah işe gitmek için motosikletini almaya gelen M.P., aracını yerinde bulamayınca güvenlik kameralarını inceledi. Motosikletinin çalındığını fark eden M.P., görüntülerle birlikte emniyete gidip şikayetçi oldu. Olay anı ise apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin birkaç kez apartmana girip park halindeki motosikleti kontrol ettiği, ardından aracın direksiyon kilidini kırıp sürükleyerek uzaklaştığı anlar yer aldı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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