Mardin Nusaybin'de işçilere çarpan otomobil kazasında 1 işçi öldü, 2 kişi yaralandı

Mardin Nusaybin'de işçilere çarpan otomobil kazasında 1 işçi öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde yol çalışması yapan işçilere ait kamyonete çarpan otomobil, ardından çalışan işçilere çarptı; kazada 1 işçi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralı işçi ile otomobil sürücüsü Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, soruşturma başlatıldı.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde otomobilin yol çalışması sırasında önce kamyonete, ardından da işçilere çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Akçatarla Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol çalışması yapan işçilere ait kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolda çalışan işçilere çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 1 işçi ile otomobil sürücüsü de ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçinin cenazesi, işlemlerinin ardından otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.