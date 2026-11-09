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Mardin Nusaybin'de 10 bin 740 paket kaçak sigara ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

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Mardin Nusaybin'de 10 bin 740 paket kaçak sigara ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde emniyet ekiplerinin kaçakçılık denetiminde gümrük kaçağı 10 bin 740 paket sigara ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında yapılan denetim ve kontrollerde ayrıca 60 elektronik sigara, 1 şişe alkol ve ruhsatsız tüfek de ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gümrük kaçağı 10 bin 740 paket sigara ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında yapılan denetim ve kontrollerde gümrük kaçağı 10 bin 740 paket sigara, 60 elektronik sigara, 1 şişe alkol ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kaynak: AA
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