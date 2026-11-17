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Mardin'de yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 16 zanlı yakalandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüpheliler hakkında soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 23 şüphelinin internet ve sosyal medya platformları üzerinden yapay zeka kullanılarak oluşturulan devlet büyüklerine ait görsellerle sahte yatırım ilanları yayımladığı belirlendi.

Şüphelilerin, söz konusu ilanlarda petrol, borsa ve Baykar gibi yatırım fırsatları sundukları izlenimi oluşturarak çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları ortaya çıktı.

Dolandırılan kişiler arasında Derik ilçesinde ikamet eden bir vatandaşın da bulunduğu, bu kişinin 1 milyon 63 bin 879 lira zarara uğradığı belirlendi.

Soruşturmada, şüphelilerin, 1 Eylül 2025 ile 1 Ocak 2026 tarihleri arasındaki 4 aylık banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 95 milyon liralık işlem hareketliliği olduğu ve suçtan elde ettikleri paraları kripto varlıklara dönüştürdükleri belirlendi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda Kırşehir, Adana, Balıkesir, İstanbul, Trabzon, İzmir, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Giresun ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 17 cep telefonu, 17 sim kart ve 3 tablet ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA