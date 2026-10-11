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Mardin Mazıdağı'nda traktörde oynayan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Mardin Mazıdağı'nda 9 Ekim'de park halindeki traktörde oynayan 8 yaşındaki çocuk, el freninin indirilmesiyle hareket eden traktörün tekerleği ile çamurluğu arasında sıkıştı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde traktörün tekerleği ile çamurluğu arasında sıkışan 8 yaşındaki çocuk öldü.

Kırsal İkisu Mahallesi'nde 9 Ekim'de evlerinin önünde park halindeki traktörün üzerinde kardeşleriyle oynayan Emine Temel, el freninin indirilmesi sonucu hareket eden traktörün sol arka tekerleği ile çamurluğu arasında sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Temel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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