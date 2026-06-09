Mardin'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 Haziran'da D.K'nin (48) hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Yenikent Mahallesi'nde 3 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıda D.K'nin (48) hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö, M.S. ile A.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kızıltepe'nin Yenikent Mahallesi'nde 3 Haziran'da D.K, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.