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Mardin'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 Haziran'da D.K'nin (48) hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Yenikent Mahallesi'nde 3 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıda D.K'nin (48) hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö, M.S. ile A.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kızıltepe'nin Yenikent Mahallesi'nde 3 Haziran'da D.K, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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