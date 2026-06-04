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Mardin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan D.K. (48), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yenikent Mahallesi'nde dün D.K'nin (48) ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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