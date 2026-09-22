Mardin Kızıltepe'de Sanayi Mahallesi'ndeki evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Mardin Kızıltepe'de Sanayi Mahallesi'ndeki evde çıkan yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Sanayi Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Sanayi Mahallesi'nde müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA