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Mardin Kızıltepe'de Sanayi Mahallesi'ndeki evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

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Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Sanayi Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Sanayi Mahallesi'nde müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA
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