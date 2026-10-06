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Mardin Kızıltepe'de park halindeki aracın ön camına yorgun mermi isabet etti

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Mardin Kızıltepe'de park halindeki aracın ön camına yorgun mermi isabet etti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobilin ön camına, nereden ateşlendiği henüz belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti. Otomobil sahibi polise şikayette bulunarak sorumluların bulunmasını istedi; olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobilin ön camına yorgun mermi isabet etti.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi 420'nci Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 47 ADH 151 plakalı otomobilin ön camına, nereden ateşlendiği henüz belirlenemeyen mermi isabet etti. Durumu fark eden otomobil sahibi, polise şikayette bulunarak, sorumluların bulunmasını istedi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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