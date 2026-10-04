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Mardin Kızıltepe'de otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi

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Mardin Kızıltepe'de otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sürücü yakalanıp ifade işlemleri için emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı Ayşenur Yılmaz (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sokakta oynayan Ayşenur Yılmaz'a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayşenur, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayşenur'un cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, bir süre sonra yakalanan otomobil sürücüsü ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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