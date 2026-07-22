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Refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

Refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp, takla attı. Kazada sürücü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin refüje çarparak takla atıp ters döndüğü ve sürücünün kendi çabalarıyla araçtan çıkıp kaldırıma uzandığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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