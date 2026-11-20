Mardin Kızıltepe'de otomobil park halindeki kamyonete çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Kocalar Mahallesi'nde dün akşam, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil park halindeki kamyonete çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocalar Mahallesi'nde dün akşam sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, park halindeki kamyonete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
Kaynak: AA