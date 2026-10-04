Mardin Kızıltepe'de kamyonda sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı

Mardin Kızıltepe'de kamyonda sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Sancarlı Mahallesi'nde 47 KK 899 plakalı kamyon devrildi. Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Sancarlı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 KK 899 plakalı kamyon devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü yaralandı.
Sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA