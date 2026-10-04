Haberler

Mardin Kızıltepe'de kamyonda sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Sancarlı Mahallesi'nde 47 KK 899 plakalı kamyon devrildi. Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Sancarlı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 KK 899 plakalı kamyon devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü yaralandı.

Sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi

Adana'da 17 dakika arayla iki deprem
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Narkozun etkisindeki 9 yaşındaki Fenerbahçeli derbiyi anlattı! Ameliyattan 'Asensio' diye bağırarak çıktı

Narkozun etkisinde maç spikerine dönüştü! Herkesi gülümsetti
TFF'den olağanüstü toplantı kararı

TFF olağanüstü toplanıyor!
Semiramis Pekkan'ın en mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi

Semiramis Pekkan'ın en mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi
10 gündür kayıp tıp öğrencisi Ramazan Çin, Eğirdir Gölü'nde ölü bulundu! Annesini de 23 Eylül'de kaybetmişti

Annesini 23 Eylül'de kaybetmişti! Tıp öğrencisinden acı haber
Kiev'de bir köprü daha saldırı hedefi oldu

Gece vakti korkulan oldu! Rusya, komşusunun başkentini vurdu
Gonca Cilasun 'Uzak Şehir' dizisinde yaşadığı evlat acısını yansıtabilmek için 8 kilo verdi

Uzak Şehir'in Sadakat'i: O acıyı yansıtmak için 8 kilo verdim
TEKNOFEST Güneydoğu'da son gün coşkusu! Türk Yıldızları son kez semaları süsleyecek

TEKNOFEST Güneydoğu'da kapanış coşkusu! Semaları son kez süsleyecekler