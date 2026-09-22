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Mardin Kızıltepe'de çukura düşen eşek itfaiye ekiplerince halatla kurtarıldı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Akziyaret Mahallesi'nde çukura düşen eşeği fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, eşeği düştüğü çukurdan halat yardımıyla çıkararak kurtardı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çukura düşen eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akziyaret Mahallesi'nde çukura düşen eşeği fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler eşeği düştüğü çukurdan halat yardımıyla çıkardı.

Kaynak: AA
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