Mardin'de buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve çiftçilerin traktörleriyle müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 40 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Dikmen Mahallesi'nde buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ve çevredeki çiftçilerin traktörleriyle müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında, 40 dönüm buğday ekili alanda zarar oluştu.
Kaynak: AA / Beşir Şavur