Kızıltepe'de arazilerde çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 7 mahallede çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arazilerde çıkan yangın söndürüldü.
Salkım, Barış, Ulaşlı, Araköy, Atatürk, Selahattin Eyyubi ve Başak mahallelerinde henüz bilinmeyen nedenle bazı arazilerde bahçelik ve ekili alanlarda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangınlar söndürüldü.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Beşir Şavur